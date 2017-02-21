Киевлянам напомнили о транспорте в объезд "Левобережной"

Так, по причине ремонта на станции метрополитена "Левобережная" автобусы №№46 и 70 будут ходить по измененным схемам - с 18 февраля до 30 апреля. Об этом передает пресс-служба КП "Киевпасстанс".

В частности - автобусы № 46 "Микитенко - "Дарница" будут ходить по трассе: ул. Карбышева - ул. Кибальчича - ул. Перова - пр. Освободителей - ул. Малышко - просп. Броварской - просп. Освободителей - ул. Перова - ул. Кибальчича - ул. Карбышева.

Автобусы № 70 "Вершигоры - "Дарница" будут ходить по автотрассе: ул. Вершигоры - ул. Радужная - пр. Навои - ул. Перова - пр. Освободителей - ул. Малышко - пр. Броварской - пр. Освободителей - ул. Перова - пр. Навои - ул. Радужная - ул. Вершигоры.

Как сообщал УРА-Информ, ремонт станции "Левобережная" будет завершен в апреле.