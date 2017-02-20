07:59 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице легковушка сбила двух людей

В Киеве в воскресенье вечером, 19 февраля, иномарка сбила двух пешеходов.

В столице легковушка сбила двух людей

В результате аварии оба пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Жилянской. Тут легковой автомобиль Chevrolet Lacetti сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

При этом по словам свидетелей, на этом участке дороги регулярно случаются подобные происшествия. Скорая помощь увезла обоих пострадавших в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вчера произошла масштабная авария. В Оболонском районе на Новокольцевой дороге столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.


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