В столице легковушка сбила двух людей

В результате аварии оба пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Жилянской. Тут легковой автомобиль Chevrolet Lacetti сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

При этом по словам свидетелей, на этом участке дороги регулярно случаются подобные происшествия. Скорая помощь увезла обоих пострадавших в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вчера произошла масштабная авария. В Оболонском районе на Новокольцевой дороге столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.