В столице легковушка сбила двух людей

В Киеве в воскресенье вечером, 19 февраля, иномарка сбила двух пешеходов.
В результате аварии оба пострадавших попали в больницу. Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести.
Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Жилянской. Тут легковой автомобиль Chevrolet Lacetti сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.
При этом по словам свидетелей, на этом участке дороги регулярно случаются подобные происшествия. Скорая помощь увезла обоих пострадавших в больницу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вчера произошла масштабная авария. В Оболонском районе на Новокольцевой дороге столкнулись несколько автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека.