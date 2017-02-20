В КГГА заверили, что угля Киеву хватит до конца отопительного сезона

Такое поручения дал киевский городской голова. Благодаря этому теперь столице хватит угля до конца отопительного сезона.

Об этом в понедельник, 20 февраля, во время пресс-брифинга заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. По его словам, сейчас из трех ТЭЦ, которые работают в Киеве, только одна работает на угле, остальные две – на газе.

Поэтому в твердом топливе нуждается только Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города, а это Дарницкий и Днепровский районы, – пояснил Бондаренко, добавив, что сегодня запас угля на станции составляет 25 тысяч тонн и с учетом введения экономного режима, запасов угля хватит на 50 дней.

Ситуация в столице стабильная и об отключениях и перебоях речь не идет. Будем надеяться, что до конца отопительного сезона никаких изменений не произойдет, – подчеркнул руководитель аппарата КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день альтернативы поставкам угля с временно неподконтрольных Украине территорий на Донбассе нет.