Столичный трамвай №33 временно поменяет маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. По причине проведения работ по ремонту трамвайных путей № 33 закрывается.

Как известно, в связи с ремонтом сети на ул. Курнатовского 21 февраля 2017 г. с 01:00 до 05:00 движение трамваев №№ 28, 33 закрывается. При этом с 18 по 22 февраля в центре столицы временно будет перекрыто движение транспорта по случаю акций к третьей годовщине Революции Достоинства и по случаю дней памяти погибших Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в августе 2016 г. начал курсировать трамвай нового поколения – по маршруту №3 на столичной Борщаговской линии.