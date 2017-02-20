14:02 20.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный трамвай №33 временно поменяет маршрут

С 21 до 24 февраля в работу трамваев №33 вносят изменения. 

Столичный трамвай №33 временно поменяет маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. По причине проведения работ по ремонту трамвайных путей № 33 закрывается.

Как известно, в связи с ремонтом  сети на ул. Курнатовского 21 февраля 2017 г. с 01:00 до 05:00 движение трамваев №№ 28, 33 закрывается. При этом с 18 по 22 февраля в центре столицы временно будет перекрыто движение транспорта по случаю акций к третьей годовщине Революции Достоинства и по случаю дней памяти погибших Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в августе 2016 г. начал курсировать трамвай нового поколения – по маршруту №3 на столичной Борщаговской линии.


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