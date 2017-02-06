07:59 06.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупреждают о сильном снегопаде

Украинские синоптики в понедельник, 6 февраля, предупреждают о сильном снегопаде в Киеве.

Киевлян предупреждают о сильном снегопаде

По их данным вероятный прирост высоты снежного покрова сегодня днем может достигать 2-3 сантиметра. В связи с чем пресс-служба Киевской городской государственной администрации, призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы.

При этом в таких условиях водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Вместе с тем в КГГА сообщают, что в связи с ухудшением погодных условий начиная с шести часов утра понедельника въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник в Киеве ожидаются сильные снегопады. Температура днем около будет 5-7 градусов мороза.


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