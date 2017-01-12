В столице трамвай сошел с рельсов

Об этом передали в пресс-службе "Киевпастранса". Известно, что трамвай сошел с рельсов утром - в 9.55. На данный момент движение трамваев было восстановлено. Там остановилось движение – примерно на час – отметили в пресс-службе.

По данным dtp.kiev.ua - на данный период времени были отключены все светофоры и образовался большой затор. Так, оказались отключены светофоры, вскоре приехал кран. Трамваи, следующие от ДВРЗ стояли с людьми без движения – говорилось в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, десятого января в одном из столичных трамваев произошел пожар.