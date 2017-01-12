17:39 12.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице трамвай сошел с рельсов

Утром в столице на один час приостановили движение трамваев возле метро Черниговская.

В столице трамвай сошел с рельсов

Об этом передали в пресс-службе "Киевпастранса". Известно, что трамвай сошел с рельсов утром - в 9.55. На данный момент движение трамваев было восстановлено. Там остановилось движение – примерно на час – отметили в пресс-службе.

По данным dtp.kiev.ua - на данный период времени были отключены все светофоры и образовался большой затор. Так, оказались отключены светофоры, вскоре приехал кран. Трамваи, следующие от ДВРЗ стояли с людьми без движения – говорилось в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, десятого января в одном из столичных трамваев произошел пожар. 


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