17:46 05.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

В столице правоохранители устранили конвертационный центр с оборотом в 180 млн грн. 

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

Об этом передали в пресс-службе ГФС Украины. Так, правоохранители уже установили организаторов, а также участников конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности приобрели ряд фиктивных предприятий, используя которые с 2015 г. по настоящее время оказывали услуги по конвертации средств в наличные путем прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Оборот конвертцентра за период работы составлял 180 млн грн, а убутки страны от работы данной организации в виде неуплаты налогов равны более 30 млн грн. По факту открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине ликвидирован конвертцентр.


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