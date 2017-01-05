В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 180 млн грн

Об этом передали в пресс-службе ГФС Украины. Так, правоохранители уже установили организаторов, а также участников конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности приобрели ряд фиктивных предприятий, используя которые с 2015 г. по настоящее время оказывали услуги по конвертации средств в наличные путем прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Оборот конвертцентра за период работы составлял 180 млн грн, а убутки страны от работы данной организации в виде неуплаты налогов равны более 30 млн грн. По факту открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине ликвидирован конвертцентр.