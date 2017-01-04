15:15 04.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице правоохранители изъяли у мужчины пистолет

Столичные правоохранители нашли у мужчины спортивный пистолет с признаками переработки. 

В столице правоохранители изъяли у мужчины пистолет

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленник переделал свой сигнальный пистолет в травматическое оружие. Полицейские направили предметы на экспертизу.

По факту инцидента было открыто уголовное производство. Авто марки "БМВ" с подозрительными лицами остановили полицейские быстрого реагирования на ул. Автозаводская. При проверке документов мужчины нервничали, поэтому правоохранители устроитли поверхностный осмотр. В результате обнаружили в ремнем джинсовых брюк у одного из пассажиров предмет, похожий на спортивный пистолет с признаками его переработки.

Как сообщал УРА-Информ, полиця ранее изъяла пистолет у Сергея Пашинского.


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