В столице правоохранители изъяли у мужчины пистолет

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленник переделал свой сигнальный пистолет в травматическое оружие. Полицейские направили предметы на экспертизу.

По факту инцидента было открыто уголовное производство. Авто марки "БМВ" с подозрительными лицами остановили полицейские быстрого реагирования на ул. Автозаводская. При проверке документов мужчины нервничали, поэтому правоохранители устроитли поверхностный осмотр. В результате обнаружили в ремнем джинсовых брюк у одного из пассажиров предмет, похожий на спортивный пистолет с признаками его переработки.

Как сообщал УРА-Информ, полиця ранее изъяла пистолет у Сергея Пашинского.