В Киеве зимой планируется открыть 51 пункт обогрева

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.

Как отмечается, на территории города Киева в зимний период 2016/2017 гг. предусмотрено размещение 51 стационарного пункта обогрева.

Кроме того, в помещениях "Пунктов обогрева" посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь (в помещениях имеющиеся аптечки), выпить горячего чая.

"Развертывание пунктов обогрева проводится по решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в соответствии с классификатором чрезвычайных ситуаций ДК 019: 2010: чрезвычайная ситуация, связанная с очень сильным морозом (температура воздуха минус 30° С и ниже), код 20321", - сказано в сообщении.

Также добавим, что с перечнем пунктов обогрева, работающих на территории г. Киева в зимний период 2016/2017 гг. можно ознакомиться на сайте ГУ ГосЧС в Киеве

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее в Кропивницком социальный патруль выявил более полусотни скопления людей без определенного места жительства - с начала холодов.