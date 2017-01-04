13:15 04.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве сотрудника таможни задержали на взятке

В Киеве в аэропорту "Жуляны" сегодня, 4 января 2017 года, задержали на взятке инспектора налогового и таможенного дела ІІІ ранга.

В Киеве сотрудника таможни задержали на взятке

Об этом в на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как отмечается, таможенник задержан на основе материалов и совместно с оперативниками "К" СБУ, следователями военной прокуратуры Киевского гарнизона за системное вымогательство и получение взяток от гражданских пассажиров.

"Деньги в сумме 750 евро таможенник требовал и получил за беспрепятственный провоз сигарет в ручной клади", - написал Матиос.

Отметим также, что денежные средства были изъяты.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее работника прокуратуры задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины во время получения взятки в Запорожской области.


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