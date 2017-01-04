В Киеве сотрудника таможни задержали на взятке

Об этом в на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как отмечается, таможенник задержан на основе материалов и совместно с оперативниками "К" СБУ, следователями военной прокуратуры Киевского гарнизона за системное вымогательство и получение взяток от гражданских пассажиров.

"Деньги в сумме 750 евро таможенник требовал и получил за беспрепятственный провоз сигарет в ручной клади", - написал Матиос.

Отметим также, что денежные средства были изъяты.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее работника прокуратуры задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины во время получения взятки в Запорожской области.