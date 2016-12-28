В Киеве со стрельбой задержали водителя, сбившего полицейского

К счастью правоохранитель серозных ранений не получил. При этом во время обыска у задержанного нашли травматический пистолет.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Оболонском районе в понедельник, 26 декабря, поздно вечером. Полиция остановила водителя для проверки документов, однако тот оказал сопротивление и наехал на патрульного инспектора.

После этого напарник пострадавшего силовика вынужден был открыть стрельбу по колесам автомобиля и начал догонять злоумышленника. Во время погони мужчина не справился с управлением и съехал с дороги после чего и был задержан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сотрудник прокуратуры устроил масштабную аварию. Полиция предполагает, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортное происшествие произошло на Воздухофлотском проспекте.