13:14 27.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В мэрии столицы сообщили стоимость проезда в ночном транспорте

Стоимость проезда в ночном столичном общественном транспорте в течение 20-ти дней будет составлять три гривны. 

В мэрии столицы сообщили стоимость проезда в ночном транспорте

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец. Он подчеркнул, что в ближайшие 20 дней цена проезда составит три гривны. Затем коммунальное предприятие устроит перерасчет и определит экономически обоснованный тариф – добавил также Белоцерковец.

Он отметил, что схема движения транспорта была рассчитана таким образом, чтобы транспорт ходил по основным транспортным артериям столицы, заезжая в наиболее отдаленные микрорайоны.

Как сообщал УРА-Информ, " Киевпастранс" ранее обнародовал схемы движения ночных маршрутов.


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