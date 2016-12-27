В мэрии столицы сообщили стоимость проезда в ночном транспорте

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец. Он подчеркнул, что в ближайшие 20 дней цена проезда составит три гривны. Затем коммунальное предприятие устроит перерасчет и определит экономически обоснованный тариф – добавил также Белоцерковец.

Он отметил, что схема движения транспорта была рассчитана таким образом, чтобы транспорт ходил по основным транспортным артериям столицы, заезжая в наиболее отдаленные микрорайоны.

Как сообщал УРА-Информ, " Киевпастранс" ранее обнародовал схемы движения ночных маршрутов.