Кличко заверил, что никаких проверок прописки в Киеве не будет

Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять кто и где прописан.

Об этом во вторник, 27 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя распространенную в СМИ информацию о проверках количества проживающих в квартирах, где не установлены счетчики, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он пояснил, что задача властей состоит в том, чтобы была справедливость. Есть сегодня много жалоб. Люди жалуются, что в домах, где нет счетчиков живет больше людей, чем зарегистрировано.

Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей, - пояснил Кличко, добавив, сейчас рассматриваются различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что в столице намерены проверять число жителей в квартирах, в которых нет приборов учета горячей, а также холодной воды.