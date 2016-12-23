В Дарницком районе при сносе МАФов пострадали пять человек

Так, в Дарницком районе в процессе конфликта во время сноса МАФов пострадали пять человек. Об этом сказано в сообщении столичной полиции. Сообщается, что неизвестные начали снос торговых точек на ул. Ревуцкого. Конфликт вскоре произошел между сотрудниками рынка и арендатором земли, на которой рынок находится. Арендатор нанял себе людей и привез строительную технику – с целью установки забора. При этом предприниматели начали строить баррикады. В результате произошел конфликт, в ход пошли кирпичи и огнетушители.

Как сообщал УРА-Информ, мэр столицы Виталий Кличко обещал снести еще 6,5 тысячи МАФов.