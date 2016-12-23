Малообеспеченным киевлянам дополнительно выделят пять миллионов гривен

Также средства выделены тем киевлянам, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Об этом передали в пресс-службе Киевсовета.

Так, в рамках пленарного заседания Киевгорсовета были внесены изменения в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам", рассчитанную на 2016-2018 гг. Таким образом - за счет перераспределения средств получилось увеличить расходы на адресную помощь малообеспеченным слоям населения и киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщал УРА-Информ, для повышения бюджетникам зарплат в 2017 г. было дополнительно выделено 28 млрд грн.