17:33 23.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Малообеспеченным киевлянам дополнительно выделят пять миллионов гривен

Киевсовет выделил дополнительно пять млн грн помощи малообеспеченным слоям населения.

Малообеспеченным киевлянам дополнительно выделят пять миллионов гривен

Также средства выделены тем киевлянам, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Об этом передали в пресс-службе Киевсовета.

Так, в рамках пленарного заседания Киевгорсовета были внесены изменения в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам", рассчитанную на 2016-2018 гг. Таким образом - за счет перераспределения средств получилось увеличить расходы на адресную помощь малообеспеченным слоям населения и киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщал УРА-Информ, для повышения бюджетникам зарплат в 2017 г. было дополнительно выделено 28 млрд грн.


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