В квартире киевлянина обнаружен склад оружия

Об этом передали в пресс-службе Нацполиции. Так, 22 декабря правоохранители в квартире киевлянина обнаружили склад оружия.

По месту проживания 53-летнего киевлянина устроили санкционированные обыски. В результате изъяли 60 пистолетов и около 40 винтовок, а также 800 патронов. Кроме того, было также изъято около 200 единиц холодного оружия - охотничьи ножи, мачете и сабли.

Согласно данным оперативников – данное оружие было предназначено для продажи на территории Украины. Владелец оружия задержан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина вошла в топ-десятку мировых экспортеров оружия.