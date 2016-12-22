19:45 22.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В квартире киевлянина обнаружен склад оружия

Правоохранители выявили склад оружия в квартире столичного жителя.

В квартире киевлянина обнаружен склад оружия

Об этом передали в пресс-службе Нацполиции. Так, 22 декабря правоохранители в квартире киевлянина обнаружили склад оружия.

По месту  проживания 53-летнего киевлянина устроили санкционированные обыски. В результате изъяли 60 пистолетов и около 40 винтовок, а также 800 патронов. Кроме того, было также изъято около 200 единиц холодного оружия - охотничьи ножи, мачете и сабли.

Согласно данным оперативников – данное оружие было предназначено для продажи на территории Украины. Владелец оружия задержан.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина вошла в топ-десятку мировых экспортеров оружия.


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