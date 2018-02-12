ОгоЯкіЛюди: колекція від PhaNtomX і Поліни Веллер на UFW та Стенд-ап шоу

Своими впечатлениями от дефиле в стиле барокко и Ukrainian Fashion Week делятся публичные люди в программе ОгоЯкіЛюди на Первом Деловом телеканале.

После fashion ОгоЯкіЛюди окунулись в мир юмора на Стенд Ап Шоу. Итак, что это за профессия — стендапер, на каком языке лучше шутить, и другие интересные вопросы и ответы в нашем сюжете. И конечно же впечатления гостей шоу-программы.