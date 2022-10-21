Ученые изменили свое мнение о природе Вселенной: новое открытие пролило свет на тайну

Наиболее важные сообщения о скорости расширения Вселенной показывают, что с нашим пониманием Вселенной что-то не так. Детальный анализ продемонстрировал, что, возможно, экспертам придется пересмотреть свое видение космоса.

Время чтения: 1 Мин. , 47 Секунд

Об этой информации сообщило издание France24, передает «УРА-Информ».

Новое исследование подтверждает, что существуют большие различия между двумя разными способами оценки скорости расширения нашего пространства.

Необычное исследование

Американские астрофизики обнаружили, что только 5% нашего космоса состоит из обычной материи, а остальные 95% состоят из таинственной темной материи и необычной темной энергии, которые заставляют Вселенную расширяться. Большинство ученых считают, что 66,2% всего космоса является движущей силой расширения Вселенной, которая ускоряет свое движение в этом направлении. Остальные 33,8% — это сочетание обычной и темной энергий.

Чтобы получить максимально точные данные о том, из чего на самом деле состоит наша Вселенная, ученые наблюдали за сверхновыми. В конце своей жизни звезды становятся сверхновыми, которые производят очень сильные взрывы.

В рамках исследования ученые проанализировали данные, полученные при изучении более 1500 сверхновых, взорвавшихся относительно недалеко от Солнечной системы, на расстоянии более 10 миллиардов световых лет.

Вселенная неправильно расширяется?

По словам лауреата Нобелевской премии Адамы Рисы, новое исследование является кульминацией более чем 20-летнего исследования природы Вселенной. В конце 1990-х Рисс и его коллеги обнаружили, что Вселенная расширяется со все большей скоростью.

«Расширение Вселенной похоже на подбрасывание мяча вверх, и он поднимется быстрее, чем упадет», — говорит Дилан Браут из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Наблюдая сверхновые, ученые обнаружили, что в настоящее время Вселенная расширяется со скоростью 73,4 км/с на мегапарсек (или 3,26 миллиона световых лет), или 255 000 км/ч.

Однако специалисты пришли к выводу, что если измерить реликтовое излучение, созданное в первые несколько сотен тысяч лет после большого взрыва, окажется, что Вселенная расширяется медленнее: около 67 км/с на мегапарсек.

Заключение специалистов

«Наши результаты показывают, что с нашим пониманием Вселенной определенно что-то не так. Мы думали, что наш набор данных может содержать ключ к новым решениям этой проблемы, но вместо этого мы обнаружили, что наши данные исключают многие из этих возможностей», – сообщили эксперты.

По мнению ученых, есть еще большое неизвестное, которое нужно открыть, чтобы решить вышеупомянутые вопросы. Хотя некоторые ученые считают, что такая разница в расчетах говорит о том, что в ранней Вселенной существовала совсем другая физика, возможно, даже другой вид темной энергии.

Напомним, таяние ледников приведет не только к наводнению: ученые предупредили о больших трагедиях.