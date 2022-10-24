Политика

Макрон ответил, когда наступит мир в Украине: президент Франции сказал, что должны решить люди

Ирина

Французский лидер Эмманюэль Макрон снова заговорил об Украинском государстве в контексте войны. Он уверен, что конфликт между Российской Федерацией и Украиной может быть завершен и, более того, данный вопрос зависит от самих украинцев.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Макрон отметил, что Украина должна сама решить, когда договариваться с Кремлем о мире, и в целом на каких условиях его достигать. Более того, он добавил, что подобное решение уже имеет место быть, но оно зависит исключительно от Киева.

При этом Макрон подчеркнул, что мир не должен быть захвачен силой Российской Федерации. Именно поэтому лидер Франции закончил на том, что Запад будет и дальше помогать официальному Киеву с оружием, дабы Украина имела возможность избрать мир на условиях, которые будут продиктованы на Банковой.

Напомним, стало известно, кто чаще всего погибает на войне в Украине из солдат РФ: доклад Минобороны.

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