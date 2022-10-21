Общество

Стало известно, кто чаще всего погибает на войне в Украине из солдат РФ: доклад Минобороны

Ирина

На сегодняшний день большинство людей в ЧВК «Вагнер» являются бывшими зэками и так же являются лидерами в самом высоком уровне смертности среди всех видов войск Российской Федерации.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на доклад ГУР Минобороны Украины, передает «УРА-Информ».

«Более 8000 наемников ЧВК «Вагнера» приняли участие в боевых действиях на территории Украины. Большинство подразделений расположены непосредственно в районах вдоль линии фронта», — говорится в сообщении.

В ГУР сообщили, что роль ЧВК состоит в том, чтобы поддерживать небольшую команду опытных «контрактников». Отмечается, что наибольшие кадровые потери в этом случае составляют бывшие заключенные.

«Чтобы избежать «неукомплектованности», Вагнер вскоре будет обучать несколько сотен дополнительных наемников для отправки в зону боевых действий», — говорится в сообщении.

Напомним, у Путина появился неожиданный страх: экс-депутат Госдумы сказал, в чем он заключается.

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