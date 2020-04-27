13:22 27.04.2020 | Технологии | Авторские статьи     укр | рус
100244506:boooeller

Услуги фасовка и упаковка таблеток с компанией Биолайт

Для удешевления производственного процесса при изготовлении БАДов рекомендуется воспользоваться услугами контрактного производства.В 

Услуги фасовка и упаковка таблеток с компанией Биолайт

Фасовка и упаковка таблеток с Биолайт - это выгодно и надежно. Профессиональный подход к делу – это гарантия сохранности ставов и абсолютной безопасности для здоровья потребителя.

Компания «Биолайт» - надежный партнер, благодаря которому нет необходимости в закупке дорогостоящего оборудования, наборе сотрудников и аренде подходящего помещения. Понимая потребности современного бизнеса, мы работаем быстро, гарантируя высокое качество готовой продукции. Предоставляем отдельные услуги по фасовке, а также предлагаем полный производственный цикл.

Особенности фасовки порошков и таблеток

Предлагаем сотрудничество, предоставляя полностью автоматизированный процесс, исключающий человеческий фактор. С нашей помощью заказчики не только сэкономят деньги, но также получат продукцию, готовую к реализации, за минимальный промежуток времени. Мы гарантируем высокое качество, т. к. проводим дополнительный контроль на всех производственных этапах без исключения.

В штате компании находятся компетентные специалисты, имеющие большой опыт работы в сфере фасовки и упаковки биологически активных добавок. В процессе производства проводится дополнительный контроль качества, что исключает вероятность несоответствия рецептуре или несоблюдении санитарных норм готовой продукции.

В качестве дополнительных услуг предоставляем транспортировку БАДов по всей Украине и странам Европы. Делая выбор в пользу компании «Биолайт», заказчик получает полное сопровождение производственного процесса. Качество готовой продукции подтверждено документально.

Варианты фасовки

Предлагаем разработку новых БАДов или упаковку готовых препаратов в следующий фасовочный материал:

  • Стеклянные или пластмассовые флаконы. Используются для таблеток, порошков, жидкостей или капсул. Жесткая тара является самой надежной, т. к. не повреждается в процессе транспортировки и может храниться в различных условиях. Закупориваются флаконы специальными крышками с помощью автоматизированного механизма. Дополнительно готовая продукция оклеивается этикетками и упаковывается в картонные коробочки для улучшения товарного вида.
  • Тара из фольги, картона или пластика. Полужесткий вариант представлен блистерами, оснащенными отдельными ячейками для капсул или таблеток. Задние полотна выполнены из пластика или картона. В качестве дополнительного защитного слоя используется фольга. Блистеры помещаются в картонные коробки, на которые нанесена необходимая информация и маркировка.
  • Бумажные или пластиковые саше. Мягкая упаковка предназначена для растительных препаратов и БАДов. Задняя и лицевая части изготовлены из непрозрачного упаковочного материала, который надрывается при использовании. Такой вариант фасовки является бюджетным и широко используется производителями, которые стремятся удешевить продукцию за счет упаковки, а не за счет качества.

Фасовка порошков производится в упаковочный материал в зависимости от физических и химических свойств состава. Светочувствительные препараты должны быть помещены в емкости, которые не пропускают свет, вощеная бумага используется для веществ изменяющих состав при взаимодействии с воздухом. Бумажные элементы могут быть заменены тканевой основой или пластиком.

Что мы предлагаем

Фасовка таблеток и порошков – ответственный процесс, который должен проводиться профессионалами. В противном случае есть риски ухудшения свойств продукта. Сотрудники компании «Биолайт» оказывают содействие в выборе подходящей упаковки для фасовки порошков и таблеток. За основу берется состав препарата, тип продукта и финансовые возможности заказчика.

При необходимости разрабатываем техническую документацию, необходимую для подтверждения качества готовой продукции. При наличии таких бумаг заказчик может экспортировать препараты и заниматься реализацией через аптечную сеть. Техническая документация повышает уровень доверия со стороны потребителя, т. к. подтверждает высокое качество, эффективность и безопасность.

Предлагаем услуги транспортировки. Доставка осуществляется в полном соответствии с действующими требованиями. При перевозке следим за целостностью упаковки и гарантируем сохранность первоначальных свойств продукции.

Заказывая упаковку БАДов, заранее обсудите нюансы сотрудничества с менеджерами компании, чтобы в процессе не столкнуться с непредвиденными ситуациями. Выполняем заказы максимально быстро, несмотря на объем производства. Гарантируем высокую точность дозировок и полное соблюдение санитарно-технических норм.


Поделиться

 
Прозрачные новости Prozorro Что лучше - конвекторы или керамические инфракрасные обогреватели Как подключить стиральную машину к крану, водопроводу и канализации? Быстрый кредит на карту в Украине: как правильно оформить
Проишествия
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив