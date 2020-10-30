Никому уже не нужна эта банановая "республика", никто уже не хочет в Россию - жители ОРДО

Некоторые из них отмечают, что в "ДНР" жизнь стала практически невыносимой и превратилась в выживание.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Люди понимают, что к чему, что не все так хорошо, как по телевизору показывают, и валят. Никому уже не нужна эта банановая "республыка", никто уже не хочет в Россию. Все хотят НОРМАЛЬНО жить, а не существовать", - написал один из авторов дискуссии.

Некоторые отмечают, что жизнь в Донецке превращается в жизнь в обычном провинциальном городе. А после 19:00 в городе фактически нет людей.

Также люди жалуются, что зарплаты вовремя не платят, а также не работают курорты в регионе. Также местные жалуются, что никуда нельзя уехать кроме Ростова

"В ту же Украину люди едут за огромные деньги. За то, что опоздаешь домой после наступления кч, тебя на бутылку садят. Концерты Лепса — какое убожество", — отмечает один из пользователей.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО вводят новые карантинные меры.