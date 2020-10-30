В ОРЛО пошли на решительные шаги: вводятся жесткие карантинные меры

В первую очередь сообщается, что в ОРЛО вводится масочный режим. Также люди должны будут соблюдать социальную дистанцию – полтора метра. На данный момент местные жители не смогут регистрировать брак, так как не будут доступны услуги Загса. Заведений общественного питания продолжат работу, но они должны будут закрываться до 15:00.

Об этмо пишет УРА-Информ со ссылкой на Новости Донбасса.

Все учебные интернаты переходят на дистанционное обучение, также это касается всех учеников 5-8-х и 10-х классов. В свою очередь ученики начальных и выпускных классов будут учиться в очно-заочной форме.

Все эти ограничения вступают в силу со второго ноября.

Ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавируса в ОРДО.