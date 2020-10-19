12:44 19.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Комаровский раскрыл секрет быстрого теста на коронавирус: это может сделать каждый

Большое количество украинцев записываются в очереди и по направлению семейных врачей сдают тест на коронавирус. При этом нужно длительное время ждать результата самого теста.

Комаровский раскрыл секрет быстрого теста на коронавирус: это может сделать каждый

В тоже время известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о домашнем экспресс-тесте на коронавирус, который может сделать каждый. Врач добавил, что главным признаком коронавируса является потеря обоняния.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Тест "есть ли нюх" самый эффективный. К примеру, вы — школьный учитель. Утром, когда соберетесь на работу, вместо того, чтобы мерить температуру понюхайте чеснок. Ощущаете запах — отлично, всё хорошо, идите на работу. Не ощущаете — оставайтесь дома и срочно к доктору", - заявил Комаровский в своем видео на своем канале в Ютуб.

В тоже время Комаровский также отметил, что в случае с коронавирусной инфекцией обоняние у заболевших возобновляется в течение трех недель. Однако в тяжелых случаях оно нюх может вернуться и спустя три месяца.

Ранее мы сообщали, что ситуация с COVID-19 в Украине одна из худших в мире.


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