08:34 19.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ситуация с COVID-19 в Украине одна из худших в мире: даже в Италии лучше

Коронавирусная инфекция продолжает ударять страны мира новой волной. Ситуация в Украине одна из самых худших в мире, если брать главные показатели.

Ситуация с COVID-19 в Украине одна из худших в мире: даже в Италии лучше

Так по данным, которые были опубликованы вчера, 19 октября Украина вошла в топ-10 стран, где за сутки было зафиксировано больше всего летальных случаев от коронавируса. В стране погибло 90 человек – это девятый показатель. Лучшая ситуация даже в Италии, где уже говорят о закрытии городов. Там за сутки погибло 69 пациентов с COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные worldometers.

Даже во Фракции, где действует комендантское время, когда нельзя выходить на улицы, ситуация лучше. Та погибло 85 человек за последние сутки. Больше всего людей погибло в Индии – 578 человек. В тройку вошли также США (448) и Мексика (355).

Если брать ситуацию с количеством новых пациентов за сутки, то Украина замыкает топ-15 – 5231 пациент. В соседней Польше – 8536 человек и восьмое место. В России 15 099 пациентов и пятая строчке. На первом месте Индия с 55 511 пациентами.

Ранее украинский врач заявлял, что уже в ноябре в нашей стране будет действовать более жесткий карантин.


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