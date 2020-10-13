Еще шесть стран мира открыли свои границы для украинцев: список по состоянию на 13 ноября

Еще несколько стран за последнюю неделю открыли свои границы для украинских туристов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего брифинга рассказал, что еще шесть старн мира открылись для украинцев. Он отметил, что в список добавились Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Хорошая новость – в список открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не наиболее популярны среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что министерство каждый день старается увеличить количество стран, которые открывают свои границы украинцам.

В целом гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:

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США

Мексика

Доминиканская Республика

Колумбия

Эквадор

Уругвай

Ирландия

Великобритания

Беларусь

Сербия

Северная Македония

Албания

Болгария

Турция

Армения

Казахстан

Иран

Афганистан

Ирак

Иордания

Ливан

Египет

Судан

Чад

Нигерия

Бенин

Того

Гана

Буркина-Фасо

Сьерра-Леоне

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Джибути

Кения

Танзания

Руанда

Бурунди

Малави

Замбия

Мальдивы

Южная Корея

Бахрейн

Перу

Пакистан

Уганда

Центральная Африканская Республика

Сан-Томе

Принсипи.

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