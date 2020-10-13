Украинцы массово скупают российскую вакцину от коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров рассказал, что в Украину уже завозят вакцины от коронавируса из России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.В

"Российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами. Я имею в виду вакцины от коронавируса. Мы читаем от наших коллег - инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие. И, я думаю, несмотря на то, что вакцина еще не прошла 3,4 этапа, они уже начали ее использовать, но есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования", - заявил врач.

Также, он называет российских вирусологов одними из лучших в мире. Борис Тодуров не сомневается, что они создадут хорошую вакцину. При этом он добавил, что сейчас в Новосибирске создают еще одну вакцину, которая будет еще более современной.

Напомним, что ВОЗ ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться еще в этом году.