08:53 13.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцы массово скупают российскую вакцину от коронавируса

Похоже, что многие украинцы поверили информации о том, что российская вакцина уже прошла все этапы тестирования и является безопасной и даже приобрели ее.

Украинцы массово скупают российскую вакцину от коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров рассказал, что в Украину уже завозят вакцины от коронавируса из России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.В 

"Российские вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами. Я имею в виду вакцины от коронавируса. Мы читаем от наших коллег - инфекционистов из России. Отзывы в целом очень хорошие. И, я думаю, несмотря на то, что вакцина еще не прошла 3,4 этапа, они уже начали ее использовать, но есть надежда, что эта вакцина пройдет все этапы исследования", - заявил врач.

Также, он называет российских вирусологов одними из лучших в мире. Борис Тодуров не сомневается, что они создадут хорошую вакцину. При этом он добавил, что сейчас в Новосибирске создают еще одну вакцину, которая будет еще более современной.

Напомним, что ВОЗ ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться еще в этом году.


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