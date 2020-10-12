08:43 12.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Италия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье, что страна не может позволить себе новый тотальный карантин. Однако из-за растущего числа ежедневных инфекций вводятся дополнительные ограничения, в том числе запрет на семейные праздники.

Италия вводит новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

За последние сутки в Италии было подтверждено 5456 новых случаев заражения коронавирусом, 26 человек умерли, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения. Данные показывают, что тенденция новых случаев остается стабильной. За один день было проведено 104 000 тестов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на итальянские СМИ.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса объявил в воскресенье из-за пандемии частные торжества, в том числе дома, будут под запретом. Согласно заявлению главы Минздрава, такой запрет будет включен в грядущее постановление правительства, которое будет включать новые правила борьбы со второй фазой коронавирусных инфекций.

Сперанса сказал, что вирус распространялся, например, на вечеринках по случаю дня рождения детей и подростков. При этом оговаривается, что запрет коснется всех подобных торжеств.

По словам министра, есть существенные аспекты жизни, такие как открытые школы, и те, в которых нет необходимости. В этом контексте он упомянул семейные и общественные мероприятия. Роберто Сперанса отметил, что до 75 процентов инфекции передаются в семьях.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Чехии, хуже, чем в Украине.


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