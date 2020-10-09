11:10 09.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246974:labazovych

В Чехии также фиксируются новые рекорды коронавируса: ситуация хуже, чем в Украине

В четверг, 9 октября, в Чехии было зафиксировано 5394 случая заражения, что на несколько десятков больше, чем в среду. Третий день кряду в стране фиксируется новый рекорд. С 1 марта в Чехии заразились более 100 000 человек.

В Чехии также фиксируются новые рекорды коронавируса: ситуация хуже, чем в Украине

Смертность также увеличивается в Чешской Республике. В среду скончались 42 человека, инфицированные коронавирусом, в четверг - 13. Всего в результате заражения зафиксировано 869 смертей - только на этой неделе умерло более 100 человек. По данным местного Минздрава, растет и количество госпитализированных пациентов. В больницах находится 1741 пациент, в том числе 360 в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Из-за быстрого распространения SARS-CoV-2 правительство ввело новые ограничения, которые, как ожидается, будут действовать в течение 14 дней. С пятницы рестораны, бары и пабы закрываются в 20. Тренажерные залы, бассейны и зоопарки также закрываются. С понедельника, 12 октября, театры и кинотеатры будут закрыты на 14 дней. Запрет распространяется также на соревновательный и любительский спорт. Международные соревнования будут исключением, но они будут проводиться без зрителей и с ограниченным количеством участников.

Ситуация в Чехия хуже, чем в Украине. За последние сутки в нашей стране зафиксировано больше случаев – почти 5800, однако население Украины почти 40 млн, а Чехии – чуть более 10 млн.


Поделиться

Читайте также:
 
"Критическая точка": президент Кыргызстана заявил о своей отставке Шмыгаль в срочном порядке собирает глав областей: ситуация с COVID-19 тревожная В Одесский порт зашел корабль ВМС Британии В "Слуге Народа" рассказали, какой будет курс доллара в следующем году
Проишествия
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив