В Чехии также фиксируются новые рекорды коронавируса: ситуация хуже, чем в Украине

Смертность также увеличивается в Чешской Республике. В среду скончались 42 человека, инфицированные коронавирусом, в четверг - 13. Всего в результате заражения зафиксировано 869 смертей - только на этой неделе умерло более 100 человек. По данным местного Минздрава, растет и количество госпитализированных пациентов. В больницах находится 1741 пациент, в том числе 360 в тяжелом состоянии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Из-за быстрого распространения SARS-CoV-2 правительство ввело новые ограничения, которые, как ожидается, будут действовать в течение 14 дней. С пятницы рестораны, бары и пабы закрываются в 20. Тренажерные залы, бассейны и зоопарки также закрываются. С понедельника, 12 октября, театры и кинотеатры будут закрыты на 14 дней. Запрет распространяется также на соревновательный и любительский спорт. Международные соревнования будут исключением, но они будут проводиться без зрителей и с ограниченным количеством участников.

Ситуация в Чехия хуже, чем в Украине. За последние сутки в нашей стране зафиксировано больше случаев – почти 5800, однако население Украины почти 40 млн, а Чехии – чуть более 10 млн.