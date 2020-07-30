Коронавирус в мире: 17 млн подтвержденных случаев

К утру четверга в мире было зарегистрировано 17,05 миллиона случаев SARS-CoV-2, из которых 666,411 привели к смерти зараженного человека. По оценкам ВОЗ, ежегодно от гриппа умирает в среднем 310 000–650 000 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Между тем, нет никаких признаков того, что пандемия коронавируса скоро закончится. Последний миллион инфекций был зарегистрирован в воскресенье. В июле было зарегистрировано 7 миллионов случаев заражения, тогда как для достижения первых 7 миллионов потребовалось почти шесть месяцев.

Более быстрое распространение вируса в основном является результатом неконтролируемой ситуации в некоторых из самых густонаселенных стран мира - в Индии, США и Бразилии, где инфекции распостраняются очень ыстро. За последние 24 часа было зарегистрировано более 70 тысяч случаев в Бразилии, почти 67 тысяч в США и 52 тыс. в Индии. Вирус продолжает быстро распространяться в странах Латинской Америки - Колумбии, Мексике, Перу и Аргентине - и в Южной Африке.

В Украине также был зафиксирован новый суточный рекорд.