Украину поделят на 4 зоны: что известно

Глава государства отметил, что нужно лучше действовать по ситуации, так как все просто устали от карантина. Президент отметил, что нужно четкие рамки, когда и как продлевать, чтобы люди чувствовали безопасность, но бизнес и экономика могли работать.

"Поэтому сначала продляем на месяц, но не более", - отметил Владимир Зеленский.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Офис президента.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что постановление о продлении карантина уже готово. Он отметил, что регионы Украины будут поделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Он добавил, что карантинные меры будут вводить отдельном регионе или населенном пункта учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, что по последним данным в стране зафиксировано более 56 000 случаев заражения коронавирусом.