Коронавирус в Украине не отступает: данные за 16 июля

Так по состоянию на утро 16 июля в стране зафиксировано в общей сложности 56 455 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране было зафиксировано 848 новых случаев заражения, сутками ранее было зафиксировано 836 новых случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской области, там добавилось 197 новых случаев. В Киеве также больше 100 случаев заражения – 116. 70 новых пациентов с коронавирусом в Ровненской области.

За последние 24 часа еще 18 пациентов умерло от коронавируса. Больше всего пациентов умерло во Львовской области – шесть. С начала пандемии в стране уже зафиксировано 1 445 летальных случаев.

За последние сутки выздоровели 800 человек, сутками ранее этот показатель составлял – 977. Всего - 28 931 уже победили болезнь в Украине. На данный момент в стране болеет 26 079 человек, что на 30 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что украинскую базу отдыха закрыли на карантин.