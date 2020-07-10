В деле против Ефремова нашлась новая свидетель

Актера Российской ФедерацииВ Михаил ЕфремовВ 8 июня спровоцировал смертельное ДТП, от травм в котором умер Сергей Захаров. Адвокат Захарова Эльман Пашаев заявил, что у него есть доказательства невиновности актера. Но в деле появилась новая В свидетельница происшествия, которая может доказать вину Захарова.
Женщина была на месте инцидента и на 80% уверена, что российский артист был за рулем транспортного средства и виноват в смерти курьера Сергея Захарова. Об этом В говорится в программе Андрей Малахов Прямой эфир, передает УРА-Информ.
В программе Малахова свидетельница утверждает, что решила заговорить о событии на программе, потому что больше не знала куда ей обращаться в сложившейся ситуации. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Она решила, что это лучше, чем обратится в правоохранительные органы.
"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве.