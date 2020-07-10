В деле против Ефремова нашлась новая свидетель

В программе Малахова свидетельница утверждает, что решила заговорить о событии на программе, потому что больше не знала куда ей обращаться в сложившейся ситуации. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Она решила, что это лучше, чем обратится в правоохранительные органы.

"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что восьмого июня, известный российский актер Михаил Ефремов стал виновником серьезной аварии на Смоленской площади в Москве.