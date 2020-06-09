Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)

Ефремов ехал на своем автомобиле Grand Cherokee и выехал на встречку, где столкнулся с другими автомобилями. На видео с места ДТП видно, что у Ефремова есть признаки опьянения. Это также подтверждают свидетели с места проишествия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Mash.

"Он был на большой скорости. Нарушил все, что вообще можно", - отмечают очевидцы аварии.

Пострадавшим оказался водитель-курьер одного из интернет-магазинов. Ефремов на большой скорости врезался в автомобиль Лада. У водителя фургона диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу.

По итогам ДТП на актера возвели уголовное дело по статье 264 — ГУ МВД. За это Ефремову может грозить до семи лет тюрьмы.

Уже рано девятого июня стало известно, что водитель фургона умер в больнице.

Ранее мы сообщали, что умер известный советский актер Михаил Кокшенов.