Ждать ли в Украине вторую волну коронавируса - Ляшко дал прогноз

Главный санитарный врач Украины Виктор ЛяшкоВ поделился своим мнением по этому вопросу. Он также рассказал о том, возможна ли вторая волна, учитывая что Украина очень быстро снимает карантинные меры и отрываются все больше и больше заведений, где будет большое скопление народа.

"Мы не прогнозируем новую волну, но мы следим, и динамика может показать любое развитие сценария. Смягчение направлено на возобновление сфер экономической деятельности, которые должны запустить экономику", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом он отметил, что ограничительные меры, даже в тех заведениях, что открылись, или в транспорте, были введены не просто так, для того, чтобы минимизировать риски возможного распространения инфекции.

Ляшко добавил, что такие меры позволят сдерживать пандемию и не возвращаться к более жесткому карантину. Также он отметил, что такая ситуация позволит жить в реалиях, когда коронавирус существует, а страна продолжает работать.

Напомним, что по последним данным в Украине более 24 000 подтвержденных случаев COVID-19.