09:32 02.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: что принес первый день лета, данные за 2 июня

Первый день лета принес новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине.

Коронавирус в Украине: что принес первый день лета, данные за 2 июня

По состоянию на утро второго июня в стране уже зафиксировано 24 340 случаев COVID-19. За последние 24 часа было снова зафиксировано более 300 случаев коронавирусной инфекции. За сутки 328 человек сдало положительный тест. В тоже время снова больше челочек за сутки победило болезнь, чем было выявлено новых случаев. За последние 24 часа 388 больных сумело победить болезнь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также за последние сутки девять человек умерло от болезни. В общей сложности с начала пандемии 727 человек скончалось от коронавируса. В тоже время в общей сложности уже более десяти тысяч человек сумело победить болезнь, а именно 10 078 человек.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зафиксировано в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях. Первого июня было сделано 12 556 тестов: 8 097 методом ПЦР и 4 459 ИФА.

Ранее мы сообщали, что Украина с 15 июня должна возобновить международное авиасообщение.


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