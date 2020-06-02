Коронавирус в Украине: что принес первый день лета, данные за 2 июня

По состоянию на утро второго июня в стране уже зафиксировано 24 340 случаев COVID-19. За последние 24 часа было снова зафиксировано более 300 случаев коронавирусной инфекции. За сутки 328 человек сдало положительный тест. В тоже время снова больше челочек за сутки победило болезнь, чем было выявлено новых случаев. За последние 24 часа 388 больных сумело победить болезнь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также за последние сутки девять человек умерло от болезни. В общей сложности с начала пандемии 727 человек скончалось от коронавируса. В тоже время в общей сложности уже более десяти тысяч человек сумело победить болезнь, а именно 10 078 человек.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зафиксировано в Ровенской (53), Житомирской (34) и Львовской (34) областях. Первого июня было сделано 12 556 тестов: 8 097 методом ПЦР и 4 459 ИФА.

Ранее мы сообщали, что Украина с 15 июня должна возобновить международное авиасообщение.