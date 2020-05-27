Когда Украина возобновит международное авиасообщение: стала известна дата

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 27 мая, заявил, что международное авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня. При этом он добавил, что на данный момент гражданам Украины можно выезжать на автомобиле без ограничений за границу, однако речь идет не о пассажирских перевозках.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Если мы говорим про авиасообщение, то, согласно тому плану выхода из карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется с 15 июня. Но хочу еще раз напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, должен уйти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" и пробыть в самоизоляции в течение 14 дней", – отметил Степанов.

Отметим, что на данный момент Украина продолжает договариваться с другими странами по поводу возобновления авиасообщения. Идут переговоры с Турцией и Грузией, однако точных сроко пока неизвестно.

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