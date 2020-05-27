10:33 27.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244878:labazovych

Когда Украина возобновит международное авиасообщение: стала известна дата

В последнее время многих украинцев интересует вопрос по поводу возобновления международного авиасообщения. Назывались различные даты, однако точной информации пока не было.

Когда Украина возобновит международное авиасообщение: стала известна дата

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 27 мая, заявил, что международное авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня. При этом он добавил, что на данный момент гражданам Украины можно выезжать на автомобиле без ограничений за границу, однако речь идет не о пассажирских перевозках.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Если мы говорим про авиасообщение, то, согласно тому плану выхода из карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется с 15 июня. Но хочу еще раз напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, должен уйти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" и пробыть в самоизоляции в течение 14 дней", – отметил Степанов.

Отметим, что на данный момент Украина продолжает договариваться с другими странами по поводу возобновления авиасообщения. Идут переговоры с Турцией и Грузией, однако точных сроко пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, в каких странах украинцы смогут отдохнуть этим летом: представлен список и требования.


Поделиться

Читайте также:
 
Уже можно приобрести билеты на поезд: представлен весь список направлений Коронавирус в Украине: последние данные по состоянию на 27 мая Где лучше всего провести отдых украинцам этим летом: на что обратить внимание Петличный микрофон Rode SmartLav+ (для iOS и Android)
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив