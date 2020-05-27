Когда Украина возобновит международное авиасообщение: стала известна дата

В последнее время многих украинцев интересует вопрос по поводу возобновления международного авиасообщения. Назывались различные даты, однако точной информации пока не было.
Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 27 мая, заявил, что международное авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня. При этом он добавил, что на данный момент гражданам Украины можно выезжать на автомобиле без ограничений за границу, однако речь идет не о пассажирских перевозках.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
"Если мы говорим про авиасообщение, то, согласно тому плану выхода из карантина, который был утвержден правительством, оно возобновляется с 15 июня. Но хочу еще раз напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то, согласно установленным нормам, должен уйти на самоизоляцию, установив приложение "Дій вдома" и пробыть в самоизоляции в течение 14 дней", – отметил Степанов.
Отметим, что на данный момент Украина продолжает договариваться с другими странами по поводу возобновления авиасообщения. Идут переговоры с Турцией и Грузией, однако точных сроко пока неизвестно.
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