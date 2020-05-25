В каких странах украинцы смогут отдохнуть этим летом: представлен список и требования

Авиаэксперт Богдан Долинце рассказал, в какие страны украинцы смогут поехать отдохнуть этим летом. Также он назвал приблизительные даты открытия туристического сезона за границей в этом году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"В целом можно ожидать запуск авиарейсов с начала июня, как внутренних, так и международных, однако если говорить о международных - будет ограниченный перечень стран. Пока лучше не спешить с покупкой билетов, лучше подождать, когда все авиакомпании начнут официально работать, чтобы избежать возврата денег, отмены рейсов", - отметил эксперт.

Относительно стран Долинце отметил следующие: Грузия, Польша, страны Балканского полуострова, Италия, Испания, возможно, Турция, однако в последней еще большое количество зараженных. Среди вариантов также Кипр, где контролируется ситуация.

Также он отметил, что скорее всего появятся новые требования для посещения стран ЕС. Среди них возможно самоизоляция, платный тест на коронавирус, паспорт здоровья.

Ранее мы сообщали, что в Украине коронавирус не отступает и спад на данный момент не зафиксирован.