Правила карантина: итальянец заплатит 400 евро за то, что "сделал" с невестой

Житель Павии в Ломбардии на севере Италии должен будет заплатить штраф в размере 400 евро за то, что он обнял свою невесту на улице. Они были в масках, но полиция объяснила, что люди, которые не живут вместе, должны держаться на расстоянии.
Газета "La Provincia Pavese" сообщила в понедельник, что в центре города сотрудники полиции задержали пару в масках, заявив, что обнимать невесту мужчине не разрешается в соответствии с антиэпидемическими правилами.
О этом пишет УРА-Информ.
Правила наказывают людям, которые не живут вместе, соблюдать социальную дистанцию. Это означает, что они могут гулять вместе, но на безопасном расстоянии.
За несоблюдение этого стандарта 20-летний мужчина получил штраф в размере 400 евро. Если он оплатит его в течение месяца, штраф будет снижен до 280 евро.
Отмечается, что обнявшаяся женщина не была наказана, поскольку, по словам сотрудников полиции, она была удивлена жестом своего партнера и не несет ответственности за нарушение закона.
Ранее мы сообщали, что безвиз даже после карантина должен будет доступен украинцам.