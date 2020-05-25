Правила карантина: итальянец заплатит 400 евро за то, что "сделал" с невестой

Газета "La Provincia Pavese" сообщила в понедельник, что в центре города сотрудники полиции задержали пару в масках, заявив, что обнимать невесту мужчине не разрешается в соответствии с антиэпидемическими правилами.

О этом пишет УРА-Информ.

Правила наказывают людям, которые не живут вместе, соблюдать социальную дистанцию. Это означает, что они могут гулять вместе, но на безопасном расстоянии.

За несоблюдение этого стандарта 20-летний мужчина получил штраф в размере 400 евро. Если он оплатит его в течение месяца, штраф будет снижен до 280 евро.

Отмечается, что обнявшаяся женщина не была наказана, поскольку, по словам сотрудников полиции, она была удивлена ​​жестом своего партнера и не несет ответственности за нарушение закона.

Ранее мы сообщали, что безвиз даже после карантина должен будет доступен украинцам.