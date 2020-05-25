Будет ли доступен безвиз для украинцев после карантина: важная информация

Эксперт отметил, что на данный момент не было никаких сигналов от Европейского Союза по поводу закрытия границы или изменения правил посещения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"Я думаю, можно ожидать жестких правил проверки граждан не из ЕС — эпидемиологический досмотр, какие-то рамки, — что будет затягивать процесс паспортного контроля. Что касаетсяВ смены правил пересечения границы, я думаю, изменений не будет", - отметил эксперт.

Тарас Семенюк считает, что даже если не все страны отроют границы для украинцев, все равно туда можно будет попасть. Он отметил, что Италия отрывает с 3 июня свои аэропорты только из стран ЕС. Однако туда можно будет попасть, например, с Польши.

"Каждая страна будет пытаться вернуть туристические потоки, потому что туристы везут с собой деньги", - добавил эксперт.

Он также отметил, что украинцы смогут путешествовать, как только Украина отроет свои аэропорты.

Ранее мы сообщали, в каких странах украинцы смогут отдохнуть этим летом.