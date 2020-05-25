12:22 25.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244839:labazovych

Будет ли доступен безвиз для украинцев после карантина: важная информация

Эксперт-международник Тарас Семенюк поделился своим мнением по поводу того, что ожидать украинцам по поводу безвиза, когда закончится карантин в Европе.

Будет ли доступен безвиз для украинцев после карантина: важная информация

Эксперт отметил, что на данный момент не было никаких сигналов от Европейского Союза по поводу закрытия границы или изменения правил посещения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"Я думаю, можно ожидать жестких правил проверки граждан не из ЕС — эпидемиологический досмотр, какие-то рамки, — что будет затягивать процесс паспортного контроля. Что касаетсяВ смены правил пересечения границы, я думаю, изменений не будет", - отметил эксперт.

Тарас Семенюк считает, что даже если не все страны отроют границы для украинцев, все равно туда можно будет попасть. Он отметил, что Италия отрывает с 3 июня свои аэропорты только из стран ЕС. Однако туда можно будет попасть, например, с Польши.

"Каждая страна будет пытаться вернуть туристические потоки, потому что туристы везут с собой деньги", - добавил эксперт.

Он также отметил, что украинцы смогут путешествовать, как только Украина отроет свои аэропорты.

Ранее мы сообщали, в каких странах украинцы смогут отдохнуть этим летом.


Поделиться

Читайте также:
 
Как акустика спасает от скуки: украинцы рассказали, какую музыку чаще всего слушают на карантине Виды мотокос, их различия и преимущества Яценюк может получить важную должность от Зеленского: что ждет бывшего премьер-министра Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив