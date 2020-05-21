11:34 21.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Каких правил нужно придерживаться в детских садиках, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ эксперта

Уже с 25 мая в Украине снова должны возобновить работу детские садики. При этом нужно даже в них придерживаться эпидемиологических правил, ведь пандемия коронавируса еще не завершилась.

Каких правил нужно придерживаться в детских садиках, чтобы не заразиться коронавирусом: ответ эксперта

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, каких правил нужно придерживаться в детских заведениях и также акцентировала внимание на том, что в первую очередь нужно делать в зданиях. В 

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Конечно, дети не будут соблюдать расстояние в 1,5 метра, но мы знаем, что дети - это возрастная группа, которая практически не болеет коронавирусом. Случаев меньше и дети переносят их легче. Относительно детсадов, важна не столько дистанция, сколько правильное проветривание помещения, где находятся дети", - отметила эксперт.

Она добавила, что правильное проветривание помещений будет уменьшать концентрацию воздуха в комнатах и соответственно это поможет избежать возможной заболеваемости вирусами.

Также Людмила Мухарская отметила, что государство делает правильные шаги, поэтапно выводя страну из карантина. Она добавила, что в общественном транспорте людям нужно и дальше придерживаться карантинных мер.

Ранее мы сообщали, что в Украине почти 20 000 случаев заражения COVID-19.


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