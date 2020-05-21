В Украине резко подскочило количество новых больных на коронавирус: новая статистика за 21 мая

В общей сложности в стране зафиксировано почти 20 000 случаев COVID-19. По состоянию на утро 21 мая в Украине подтвердилось 19 706 случаев заболеваемости. За последние сутки было зафиксировано 476 новых случаев заболеваемости. При это последние несколько дней количество новых пациентов с COVID-19 не поднималось выше планки выше 400.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"За прошлые сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медиков. Были госпитализированы 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 272 человека. Всего за все время пандемии заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей и 3 833 медика", - рассказал на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил что в общей сложности от коронавируса уже излечилось 6 227 человек. В тоже время летальных случаев в Украине – 579. Также оп словам Степанова, в среду в стране провели рекордное количество ПЦР-тестов – 9 361.

Напомним, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.