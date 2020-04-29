16:57 29.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцам грозит еще одна серьезная болезнь: действовать нужно уже сейчас

Мало того, что сейчас в Украине эпидемия коронавирусной инфекции, страну может "накрыть" еще одна очень тяжелая болезнь.

Украинцам грозит еще одна серьезная болезнь: действовать нужно уже сейчас

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, 29 апреля, заявил, что если ситуация с финансированием медицинский учреждений не изменится в лучшую сторону в Украине может произойти вспышка туберкулеза. Дефицит бюджета противотуберкулезных больниц на данный момент составляет до 80%.

"На сегодня у нас дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80%. Последствия будут таковы: за два-три года получим рост заболеваемости на 30%, рост смертности и сокращение медработников, которое будет насчитывать тысячи людей", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Страну.

При этом Степанов отметил, что когда он был главой Одесской области благодаря его реформам противотуберкулезной службы удалось увеличить количество выздоровевших от болезни в полтора раза, при этом в результате сокращения коечного фонда с 1005 коек до 525 удалось также значительно уменьшить финансирование этого направления.

Ранее мы сообщали, что с 11 мая в Украине введут так называемый адаптивный карантин.


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