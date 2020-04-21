14:05 21.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Худшее еще впереди: очень плохие прогнозы по поводу коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что что наиболее сложная стадия пандемии коронавируса еще не наступила.

Худшее еще впереди: очень плохие прогнозы по поводу коронавируса

Таким образом, Тедрос сослался на объявления многих стран о постепенном снятии экономических и социальных ограничений. Однако он не объяснил, что именно он имел в виду под своими словами. В 

Глава ВОЗ еще раз сравнил пандемию коронавируса с "испанским" гриппом, который убил десятки миллионов людей в 1918 году. "Этот вирус имеет очень опасную комбинацию и работает как ... грипп 1918 года, который убил до 100 миллионов человек", - пояснил он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

"Однако теперь у нас есть технологии, мы можем предотвратить катастрофу, мы можем предотвратить такого рода кризис. Поверьте нам. Худшее еще впереди. Избегайте трагедии. Это вирус, который многие люди до сих пор не понимают", - сказал он.

Тедрос также защищался от обвинений США, которые несколько дней назад обвинили ВОЗ в прокитайской позиции и многочисленных ошибках, которые якобы привели к гибели многих людей. "Мы предупреждали с первого дня, мы не делали никаких секретов и ничего не скрывали от США", - заверил Тедрос.

Ранее мы сообщали, что Украина также хочет ослабить карантин.


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