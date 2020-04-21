09:21 21.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине продлят карантин: однако есть и приятные новости

Практически точно карантинные меры, которые действуют в Украине до 24 апреля, продлят. Однако для украинцев есть и позитивные новости.

В Украине продлят карантин: однако есть и приятные новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров принял решение продлить карантин. Однако он также отметил, что будут смягчены карантинные меры в некоторых сферах. В каких именно глава правительства не рассказал.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина. В 

При этом Денис Шмыгаль рассказал о том, что по данным расчета Национальной Академии наук Украины в стране может быть сразу два пика заболеваемости коронавирусной инфекции.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

Ранее известный вирусолог Алла Мироненко рассказала, что пик заболеваемости в Украине может наступить осенью. При этом, по ее мнению, сейчас в Украине даже не началась эпидемия, при более 5500 зараженных на COVID-19.


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