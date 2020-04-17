12:20 17.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сколько в Украине стоит тест на коронавирус: стала известна цена

Стало известно, сколько стоит сделать в Украине тест на коронавирусную инфекцию. О ценах рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Сколько в Украине стоит тест на коронавирус: стала известна цена

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 17 апреля рассказал, что для украинцев тестирование на коронавирусную инфекцию бесплатное. При этом глава МОЗ отметил, что речь идет как о экспресс-тесте, так и о исследовании наВВ полимеразную цепную реакцию.

"То, чтоВВ касается тестирований наВВ коронавирус, тоВВ они всеВВ являются бесплатными. Есть четкий алгоритм, каким образом делают тест наВВ коронавирус. ТоВВ есть приВВ появлении соответствующих симптомов система здравоохранения сделает бесплатно этиВВ тесты",ВВ — цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

При этом Министр здравоохранения отметил, что если у кого-то будут требовать деньги за тесты на коронавирус, то нужно об этом сообщать на горячую линию министерства. При этом он добавил, что МОЗ будет разбирать каждый такой случай.

Ранее в министерстве отмечали, что в зависимости от лабораторий результат ПЦР-тестирования
может быть известен на тот же день или на следующий.

Ранее мы сообщали, что в Украине только за последние сутки было официально зарегистрировано более 500 случаев COVID-19.


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