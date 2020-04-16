12:17 16.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244363:labazovych

Перед посадкой на самолет нужно пройти тест на коронавирус: новые реалии перелетов

Авиакомпания Emirates первой в мире ввела экспресс-тесты на наличие коронавируса для пассажиров. Они занимают всего 10 минут.

Перед посадкой на самолет нужно пройти тест на коронавирус: новые реалии перелетов

Emirates, считающаяся одной из лучших авиакомпаний мира, заявила, что вводит тесты на коронавирус для пассажиров. Тест длится 10 минут и проводится перед вылетом в аэропорту Дубая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WP.

Экспресс-тесты на COVID-19 были успешно внедрены благодаря сотрудничеству Emirates с Управлением здравоохранения Дубая. Первые испытания состоялись 15 апреля перед вылетом из Дубая в Тунис.

На данный момент тесты должны проводиться на отдельных рейсах Emirates - до рейсов в страны, где пассажирам необходимо иметь медицинскую справку, подтверждающую отсутствие инфекции. 4

- В настоящее время мы работаем над возможностью увеличения масштаба проводимых в будущем испытаний, а также их выполнения на пассажирах других рейсов. Это позволит нам немедленно узнать о состоянии здоровья пассажиров, которые путешествуют в страны, где требуется тест COVID-19. Здоровье и безопасность персонала и пассажиров очень важны для нас, - заявил Адель Аль Редха, операционный директор Emirates.

Ранее мы сообщали, что по всему миру зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Угрожающая ситуация: стало известно, сколько украинских медиков заразилось на коронавирус Украина и так называемая ДНР провели обмен: что известно И снова новый рекорд в США: коронавирус продолжает убивать американцев Перевалили за 4000: обновленные данные по количеству зараженных на коронавирус в Украине
Проишествия
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив