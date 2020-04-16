Перед посадкой на самолет нужно пройти тест на коронавирус: новые реалии перелетов

Emirates, считающаяся одной из лучших авиакомпаний мира, заявила, что вводит тесты на коронавирус для пассажиров. Тест длится 10 минут и проводится перед вылетом в аэропорту Дубая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на WP.

Экспресс-тесты на COVID-19 были успешно внедрены благодаря сотрудничеству Emirates с Управлением здравоохранения Дубая. Первые испытания состоялись 15 апреля перед вылетом из Дубая в Тунис.

На данный момент тесты должны проводиться на отдельных рейсах Emirates - до рейсов в страны, где пассажирам необходимо иметь медицинскую справку, подтверждающую отсутствие инфекции. 4

- В настоящее время мы работаем над возможностью увеличения масштаба проводимых в будущем испытаний, а также их выполнения на пассажирах других рейсов. Это позволит нам немедленно узнать о состоянии здоровья пассажиров, которые путешествуют в страны, где требуется тест COVID-19. Здоровье и безопасность персонала и пассажиров очень важны для нас, - заявил Адель Аль Редха, операционный директор Emirates.

Ранее мы сообщали, что по всему миру зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения COVID-19.