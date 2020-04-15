Количество зараженных коронавирусом перевалило психологический барьер: шокирующая статистика

Из двух миллионов человек (2,000,089) зараженных коронавирусом, почти 500 000 (25 процентов) полностью излечилось. В свою очередь около 127 тысяч (6,3%) случаев закончились смертельным исходом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Worldmeters.info.

Вспышка COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Первоначально большинство зараженных людей были в Китае.

Вскоре коронавирус SARS-CoV-2 также покинул границы Китая, сейчас больше всего случаев фиксируется в Европе и Соединенных Штатах Америки. Крупнейшие вспышки в настоящее время также в Италии и Испании, однако там количество зараженных и летальных случаев помалу идет на спад.

На данный момент в Украине зафиксировано 3372 случая заражения коронавирусом. Однако это официальный данные по состоянию на утро 14 апреля.