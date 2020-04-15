Количество зараженных коронавирусом перевалило психологический барьер: шокирующая статистика

Пандемия коронавируса, которая продолжается уже почти четыре месяца, поражает все больше людей во всем мире. Данные, собранные Worldmeters.info, показывают, что во всем мире уже два миллиона зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.
Из двух миллионов человек (2,000,089) зараженных коронавирусом, почти 500 000 (25 процентов) полностью излечилось. В свою очередь около 127 тысяч (6,3%) случаев закончились смертельным исходом.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Worldmeters.info.
Вспышка COVID-19, заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. Первоначально большинство зараженных людей были в Китае.
Вскоре коронавирус SARS-CoV-2 также покинул границы Китая, сейчас больше всего случаев фиксируется в Европе и Соединенных Штатах Америки. Крупнейшие вспышки в настоящее время также в Италии и Испании, однако там количество зараженных и летальных случаев помалу идет на спад.
На данный момент в Украине зафиксировано 3372 случая заражения коронавирусом. Однако это официальный данные по состоянию на утро 14 апреля.