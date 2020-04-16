Эксперт: Я не думаю, что коронавирус когда-либо исчезнет

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал, что коронавирус, вероятно, никогда не будет побежден. Он добавил, что страны, которые думают, что избавятся от вируса, снизив число случаев до нуля, ошибаются.
"Я не думаю, что этот вирус когда-либо исчезнет", - сказал Тегнелл во время дискуссии в аналитическом центре Немецкого фонда Маршалла. "Похоже, что некоторые страны проводят политику, основанную на предположении, что, если они ликвидируют все случаи заболевания в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю", - добавил он.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC World.
Эпидемиолог признал, что до сих пор неизвестно, как долго после болезни люди остаются невосприимчивыми к вирусу. Андерс Тегнелл предсказывает, что COVID-19 может вызвать ежегодные вспышки в будущем, точно так же как сезонный грипп.
Он добавил, что до сих пор неясно, какова смертность от вируса и действительно ли она выше, чем у вируса гриппа.
"Это вопрос, который мы будем обсуждать годами", - сказал Тегнелл.
Отметим, что в отличие от большинства европейских стран, Швеция не закрыла магазины и офисы, а только школы.
Ранее мы сообщали, что в США установлен новый суточный рекорд по летальным случаям от COVID-19.