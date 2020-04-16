Эксперт: Я не думаю, что коронавирус когда-либо исчезнет

"Я не думаю, что этот вирус когда-либо исчезнет", - сказал Тегнелл во время дискуссии в аналитическом центре Немецкого фонда Маршалла. "Похоже, что некоторые страны проводят политику, основанную на предположении, что, если они ликвидируют все случаи заболевания в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю", - добавил он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC World.

Эпидемиолог признал, что до сих пор неизвестно, как долго после болезни люди остаются невосприимчивыми к вирусу. Андерс Тегнелл предсказывает, что COVID-19 может вызвать ежегодные вспышки в будущем, точно так же как сезонный грипп.

Он добавил, что до сих пор неясно, какова смертность от вируса и действительно ли она выше, чем у вируса гриппа.

"Это вопрос, который мы будем обсуждать годами", - сказал Тегнелл.

Отметим, что в отличие от большинства европейских стран, Швеция не закрыла магазины и офисы, а только школы.

Ранее мы сообщали, что в США установлен новый суточный рекорд по летальным случаям от COVID-19.