И снова новый рекорд в США: коронавирус продолжает убивать американцев

В США снова зафиксированы самые трагические сутки эпидемии. Последние данные из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе показывают, что 2569 американцев умерли на Covid-19 за последние 24 часа. Это самое большое количество смертей за сутки за всю историю.
Reuters, ссылаясь на собственные расчеты, оценивает, что в США уже более 30 000 смертей от коронавируса, Университет Джона Хопкинса дает меньшее число - 28326.
Об этом пишет Ура-Информ.
Большинство пациентов умерли в Нью-Йорке (11620). Дальше идут Нью-Джерси (3156), Мичиган (1921), Массачусетс (1108) и Луизиана (1103).
На более чем 2 миллиона коронавирусных инфекций по всему миру в США приходится более 635 000 человек.
На конференции в Белом доме в среду президент Дональд Трамп заявил, что пик в США уже позади. Он объявил, что в четверг он объявит руководящие принципы о том, как штаты должны открывать свою экономику. Этот процесс будет постепенным и зависит от конкретного состояния. Президент считает, что некоторые из них могут открыться до 1 мая.
Во время конференции Трамп также возобновил критику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Им потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит, у меня такое чувство, что они точно знали, что происходит", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 4000 подтвержденных случаев COVID-19.