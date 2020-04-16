И снова новый рекорд в США: коронавирус продолжает убивать американцев

Reuters, ссылаясь на собственные расчеты, оценивает, что в США уже более 30 000 смертей от коронавируса, Университет Джона Хопкинса дает меньшее число - 28326.

Об этом пишет Ура-Информ.

Большинство пациентов умерли в Нью-Йорке (11620). Дальше идут Нью-Джерси (3156), Мичиган (1921), Массачусетс (1108) и Луизиана (1103).

На более чем 2 миллиона коронавирусных инфекций по всему миру в США приходится более 635 000 человек.

На конференции в Белом доме в среду президент Дональд Трамп заявил, что пик в США уже позади. Он объявил, что в четверг он объявит руководящие принципы о том, как штаты должны открывать свою экономику. Этот процесс будет постепенным и зависит от конкретного состояния. Президент считает, что некоторые из них могут открыться до 1 мая.

Во время конференции Трамп также возобновил критику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Им потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит, у меня такое чувство, что они точно знали, что происходит", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 4000 подтвержденных случаев COVID-19.